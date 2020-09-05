Датчанин Вести выиграл первую гонку этапа "Формулы-3" в Италии

ТАСС, 5 сентября. Датский пилот команды Prema Фредерик Вести выиграл первую гонку восьмого этапа серии "Формула-3", который проходит в Италии.

Второе место занял француз Тео Пуршер (ART), тройку призеров замкнул австралиец Оскар Пиастри из Prema.

Пилоты программы развития российского автоспорта SMP Racing Михаэль Белов (Charouz Racing System) и Александр Смоляр (ART) финишировали 10-м и 20-м соответственно. Во второй гонке, которая пройдет в воскресенье, Белов будет стартовать с первого места.

Американец Логан Сарджент (Prema) финишировал 26-м и потерял лидерство в личном зачете. На первое место вышел Пиастри, который опережает партнера по команде на восемь очков.

В прошлом сезоне чемпионом "Формулы-3" стал российский пилот Роберт Шварцман. В 2013 году, когда серия носила название GP3, победителем сезона стал Даниил Квят.