Матч ФНЛ между брянским "Динамо" и "Спартаком-2" отменен из-за коронавируса у хозяев

ТАСС, 5 сентября. Встреча седьмого тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между брянским "Динамо" и столичным "Спартаком-2" отменена из-за обнаружения случаев заражения коронавирусом в команде хозяев. Об этом сообщает пресс-служба ФНЛ.

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Матч должен был состояться в Брянске в субботу, начало было запланировано на 17:00 мск.

Отмечается, что матч отменен "в связи с выявлением по результатам обязательного регулярного тестирования признаков заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 у значительной части состава хозяев". Подчеркивается, что решение по судьбе этого матча примет контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.

"Динамо" занимает пятое место в турнирной таблице, набрав после шести туров 12 очков, "Спартак-2" идет третьим, в активе столичного клуба 13 очков.