Чепарев победил на чемпионате России в ходьбе на 50 км с лучшим результатом сезона в мире

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Легкоатлет из Мордовии Дементий Чепарев стал победителем чемпионата России по спортивной ходьбе на 50 км. Спортсмен прошел дистанцию за 3 часа 43 минуты 28 секунд и установил лучший результат сезона в мире.

Второе место на чемпионате России по спортивной ходьбе, который стартовал в субботу в столичном поселении Вороновское (Новая Москва), занял Сергей Шарыпов (3:43.46). Третьим стал Сергей Раков (3:48.36).

До сегодняшнего дня обладателем лучшего результата сезона в мире был представитель Латвии Руслан Смолонскис (3:56.02).

27-летний Чепарев на зимнем чемпионате России в Сочи, который проходил в феврале 2020 года, был первым на дистанции 35 км. Спортсмен выигрывал золотую медаль чемпионата России на 50-километровой дистанции в 2017 и 2018 годах.