Лашманова стала чемпионкой России в ходьбе на 50 км с лучшим результатом сезона в мире

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2012 года в ходьбе на 20 км Елена Лашманова впервые в карьере выиграла золотую медаль чемпионата России на дистанции 50 км. Спортсменка прошла дистанцию за 3 часа 50 минут 42 секунды и установила лучший результат сезона в мире.

Второе место на чемпионате России по спортивной ходьбе, который стартовал в субботу в столичном поселении Вороновское (Новая Москва), заняла Маргарита Никифорова (3:59.56). Третьей стала Анастасия Калашникова (4:18.25).

Лашманова установила новый рекорд России, который превысил мировой рекорд. Однако этот рекорд не может считаться мировым из-за отсутствия международных судей на соревнованиях, которые сертифицируют трассу. Международные арбитры по спортивной ходьбе не могут работать в России до тех пор, пока Всероссийская федерация легкой атлетики не будет восстановлена в своих международных правах.

Лашманова в субботу впервые в своей карьере вышла на старт 50-километровой дистанции. До сегодняшнего дня обладательницей лучшего результата сезона в мире была представительница Испании Мария Хуарес (4:15.46).

Мировой рекорд в ходьбе на 50 км у женщин принадлежит китаянке Хун Лю (3:59.15). Клавдия Афанасьева на чемпионате России - 2019 прошла эту дистанцию за 3:57.08.