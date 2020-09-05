"Спартак" обсудит с "Родиной" возможность проведения игры Кубка России на "Открытие-Арене"

В пятницу в Москве прошла жеребьевка группового этапа Кубка России. По ее итогам в одну группу попали московские "Спартак" и "Родина", а также красноярский "Енисей". "Родина" и "Енисей" принимают своих соперников на стадионах "Янтарь" в Москве и "Центральный" в Красноярске соответственно. Генеральный директор клуба ПФЛ Константин Архипов сообщил ТАСС, что матч со "Спартаком" может пройти на его стадионе, если клубы договорятся об условиях аренды "Открытие-Арены".

"Спартак" рассматривает такую возможность, - сказал Газизов. - Будем решать с руководством "Родины". Если договоримся, это будет хорошим вариантом не только для "Спартака", но и для "Родины". Думаю, решение будет принято в ближайшее время".

Кубок России впервые проводится в таком формате в сезоне-2020/21; согласно нему вместо стадии 1/32 и 1/16 финала сформированы 10 групп по три команды. В каждую из них попали по одной команде от Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и ПФЛ; групповой этап Кубка России проводится в один круг, клубы РПЛ оба своих матча сыграют на выезде, клубы ФНЛ - один матч на выезде, один на своем поле, клубы ПФЛ - оба матча дома.

Если команды на групповом этапе не смогут определить победителя в основное время матча, то назначается серия пенальти. За победу в основное время начисляется три очка, за победу в серии пенальти - два, за поражение в серии пенальти - одно, за поражение в основное время очков не начисляется. Победитель каждой из 10 групп выходит в 1/8 финала, с этой стадии начнут выступление в турнире команды, выступающие в еврокубках, - санкт-петербургский "Зенит", "Краснодар", "Ростов", московские "Локомотив", ЦСКА и "Динамо". Точные даты матчей станут известны позднее.