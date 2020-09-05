В брянском "Динамо" ожидают технического поражения в матче ФНЛ со "Спартаком-2"

МОСКВА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Руководство брянского "Динамо" ожидает, что Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) засчитает команде техническое поражение в матче первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против "Спартака-2", который был отменен из-за положительных тестов на коронавирус у принимающей стороны. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе брянского клуба Андрей Трушкин.

Матч между брянским "Динамо" и "Спартаком-2" должен был состояться в Брянске в субботу, начало было запланировано на 17:00 мск. Игра была отменена в связи с выявлением по результатам обязательного регулярного тестирования признаков заражения коронавирусной инфекцией у значительной части состава хозяев.

"Положительные тесты пришли на нескольких футболистов и кого-то из тренерского или медицинского штаба, точное количество не знаю, - сказал Трушкин. - Информация дошла до местного Роспотребнадзора, который вынес постановление, что матч нужно отменить. Сегодня состоялось совещание с делегатом матча, позвонил президент РФС Александр Дюков, приняли решение, что игра не состоится".

"Все остальное - техническое поражение, перенос или еще что-то, на следующей неделе будет решать КДК. Скорее всего, команде будет засчитано техническое поражение, к этому все идет. Те, у кого выявили положительные тесты, естественно, сейчас на карантине, по остальным решение будет принимать местный Роспотребнадзор", - добавил пресс-атташе брянского "Динамо".

"Динамо" занимает пятое место в турнирной таблице ФНЛ, набрав после шести туров 12 очков, "Спартак-2" идет третьим, в активе столичного клуба 13 очков.