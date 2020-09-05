Сборная России по сноуборду планирует начать тренировки на снегу в октябре

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Российские сноубордисты из-за проблем с визами не смогут провести тренировки на снегу в сентябре, тренерский штаб планирует организовать сбор на снегу в октябре. Об этом ТАСС сообщил старший тренер сборной России по параллельным дисциплинам Денис Салагаев.

Тренировочный сбор команды по параллельным дисциплинам должен был пройти в сентябре в Швейцарии. В состав сборной на следующий год вошли Вик Уайлд, Андрей Соболев, Дмитрий Логинов, Дмитрий Сарсембаев, Дмитрий Карлагачев, Игорь Слуев, Илья Витюгов, Наталья Соболева, Милена Быкова, София Надыршина, Анастасия Курочкина и Елизавета Салихова.

"Швейцария нам визу не дала, пускать не хотят, поэтому снега у нас в сентябре не будет, - сказал Салагаев. - Европа нас не пускает, поэтому большие сложности с тем, где покататься. Лететь куда-то в Америку? С этим тоже сейчас очень сложно, да и у нас в стране снега для тренировок пока нет".

"Что касается старта нового сезона, то ребята будут в хорошей физической форме. Надеюсь, наверстаем и это отсутствие снега, что уже в октябре сможем начать тренировки на снегу. Сейчас занимаемся визовыми вопросами, и, возможно, уже 1 октября на снег выйдем", - добавил собеседник агентства.

Первый этап Кубка мира по сноуборду сезона-2020/21 должен пройти в "Банном" (Челябинская область) 5-6 декабря.