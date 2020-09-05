Чемпион России по ходьбе Чепарев трижды проверялся на допинг за последние 10 дней

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Легкоатлет из Мордовии Дементий Чепарев, ставший победителем чемпионата России по спортивной ходьбе на 50 км, за последние десять дней трижды проходил допинг-тестирование. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

Чепарев в субботу прошел 50-километровую дистанцию за 3 часа 43 минуты 28 секунд и установил лучший результат сезона в мире.

"Теперь я буду отдыхать, больше никаких стартов у меня не предвидится. Что касается допуска на международные старты, то от меня здесь ничего не зависит. Я показываю результаты, меня постоянно проверяют на допинг. Только за последние 10 дней меня трижды тестировали", - заметил Чепарев.

"Нас проверяет не только РУСАДА (Российское антидопинговое агентство - прим. ТАСС), но и международная федерация. На мой взгляд, в прошлом году меня чаще всего проверяли из всех наших спортсменов", - добавил собеседник ТАСС.

Чепарев признался, что в целом доволен результатом, с которым победил на чемпионате России. "Хотел показать более быстрое время, ведь для этого были все условия: ровная трасса, нежаркая погода. Но все равно для меня самое главное - это победа", - заявил победитель чемпионата России - 2020.

"Почему не удалось улучшить сегодня результат? Может быть, в подготовке были сложности, да и травма была небольшая, которая немного выбила из колеи. Сегодня я чувствовал себя очень хорошо до 45 км, но потом выпил слишком сладкой воды, и меня вывернуло. После этого чувствовал себя не очень комфортно", - заключил Чепарев.