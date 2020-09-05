Тренировочный сбор российских сноубордистов начнется в Сочи 12 сентября

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Сборная России по параллельным дисциплинам проведет тренировочный сбор в Сочи в сентябре. Об этом ТАСС сообщил старший тренер команды Денис Салагаев.

Сборная России по сноуборду планирует начать тренировки на снегу в октябре

Планировалось, что команда по параллельным дисциплинам проведет сбор в Швейцарии в сентябре, но спортсмены не получили визы. Предыдущий сбор сноубордисты провели в Тульской области с 9 по 28 июля, на нем присутствовали Дмитрий Логинов, Дмитрий Сарсембаев, Дмитрий Карлагачев, Игорь Слуев, Илья Витюгов, Наталья Соболева, Милена Быкова, Анастасия Курочкина и Елизавета Салихова.

"Очередной сбор у нас стартует 12 сентября в Красной Поляне. Снега там сейчас нет, мы снова будем заниматься общей физической подготовкой. Завершится сбор 27 сентября", - сказал Салагаев.

В состав сборной на следующий год вошли Вик Уайлд, Андрей Соболев, Дмитрий Логинов, Дмитрий Сарсембаев, Дмитрий Карлагачев, Игорь Слуев, Илья Витюгов, Наталья Соболева, Милена Быкова, София Надыршина, Анастасия Курочкина и Елизавета Салихова.