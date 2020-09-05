Сноубордист Уайлд присоединится к сборной России на тренировочном сборе в Сочи

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд присоединится к сбору российской команды по параллельным дисциплинам в сентябре. Об этом ТАСС сообщил старший тренер команды Денис Салагаев.

Первый тренировочный сбор команды по параллельным дисциплинам прошел с 9 по 28 июля в Тульской области. Уайлд не смог принять в нем участие, так как не смог вернуться из Европы из-за закрытого авиасообщения. Помимо Уайлда, в состав сборной на следующий год вошли Андрей Соболев, Дмитрий Логинов, Дмитрий Сарсембаев, Дмитрий Карлагачев, Игорь Слуев, Илья Витюгов, Наталья Соболева, Милена Быкова, София Надыршина, Анастасия Курочкина и Елизавета Салихова. Тренировочный сбор в Сочи пройдет с 12 по 27 сентября.

"Вик сейчас в Москве, он вернулся из Европы. 12 сентября вылетает с нами на тренировочный сбор в Красную Поляну, - рассказал Салагаев. - Насколько мне известно, он на снегу тоже пока не тренировался".

По итогам прошлого сезона Уайлд занял 17-е место в общем зачете Кубка мира, в зачете гигантского параллельного слалома спортсмен стал 13-м. В январе сноубордист занял третье место в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в словенском городе Рогла.

Уайлду 34 года, в составе сборной России он стал двукратным олимпийским чемпионом на Играх 2014 года в Сочи. Также в его активе бронзовая медаль чемпионата мира 2013 года. За сборную России Уайлд выступает с 2012 года, до этого спортсмен представлял США.