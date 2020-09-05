Хасанова стала чемпионкой России в ходьбе на 20 км

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Эльвира Хасанова выиграла золотую медаль чемпионата России по спортивной ходьбе на дистанции 20 км. Спортсменка преодолела дистанцию за 1 час 27 минут 45 секунд.

Второе место на чемпионате России, который стартовал в субботу в столичном поселении Вороновское, заняла Рейхан Каграманова (1:28.31), третье - Дарья Голубечкова (1:48.42).

Чемпионка России 2019 года на этой дистанции Елена Лашманова в этом году боролась за медали на 50-километровой дистанции, где также стала лучшей.

Обладательницей лучшего результата сезона в мире является Хасанова (1:26.43). Он был показан в середине февраля на зимнем чемпионате России в Сочи.