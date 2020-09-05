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Лига наций

Футболист сборной России Газинский намерен оправдать ожидания тренеров в матче с венграми

Встреча группового этапа Лиги наций пройдет в Будапеште 6 сентября
Юрий Газинский Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Юрий Газинский
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 5 сентября. Полузащитник сборной России и футбольного клуба "Краснодар" Юрий Газинский рад возвращению в национальную команду и намерен оправдать доверие тренерского штаба в матче группового этапа Лиги наций против команды Венгрии. Об этом Газинский сообщил на пресс-конференции.

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Сборная России сыграет с венгерской командой на "Пушкаш-Арене" в Будапеште 6 сентября (игра начнется в 19:00 мск).

"Переживал за сборную. Очень рад, что удалось вернуться. Постараюсь оправдать ожидания", - сказал Газинский.

После первого тура группового этапа Лиги наций сборная России занимает первое место в группе, набрав три очка. Венгры, в стартовой игре победившие команду Турции (1:0), также набрали три очка, но располагаются на второй строчке. Россияне находятся выше за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Турки занимают третью строчку, сербы - четвертую.

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