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Летние олимпийские виды спорта

Велосипедисты перед стартом гонки в Турции почтили минутой молчания память Свешникова

Российский спортсмен скончался в пятницу после потери сознания на Гран-при Москвы

ТАСС, 5 сентября. Велосипедисты, принимающие участие в гонке Grand Prix Mount Erciyes в Турции, перед стартом почтили память россиянина Павла Свешникова минутой молчания. Об этом сообщает Федерация велосипедного спорта России.

22-летний Свешников скончался в пятницу после потери сознания во время групповой гонки на Гран-при Москвы по велоспорту на треке, который проходил в Крылатском.

На чемпионате России по велоспорту на треке 2018 года Свешников занял второе место в мэдисоне, на Кубке России - 2019 стал победителем в гонке по очкам.

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Летние олимпийские виды спорта
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