Велосипедисты перед стартом гонки в Турции почтили минутой молчания память Свешникова

ТАСС, 5 сентября. Велосипедисты, принимающие участие в гонке Grand Prix Mount Erciyes в Турции, перед стартом почтили память россиянина Павла Свешникова минутой молчания. Об этом сообщает Федерация велосипедного спорта России.
Участники Grand Prix Mount Erciyes почтили память Павла Свешникова минутой молчания— #FVSR (@fvsr_ru) September 5, 2020
Marathon-Tula team pic.twitter.com/WcTdRBs1Ir
22-летний Свешников скончался в пятницу после потери сознания во время групповой гонки на Гран-при Москвы по велоспорту на треке, который проходил в Крылатском.
На чемпионате России по велоспорту на треке 2018 года Свешников занял второе место в мэдисоне, на Кубке России - 2019 стал победителем в гонке по очкам.