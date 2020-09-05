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Летние олимпийские виды спорта

Мизинов выиграл чемпионат России в ходьбе на 20 км с лучшим результатом сезона в стране

Второе место занял Сергей Кожевников, третье - Евгений Добрынкин

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира 2019 года Василий Мизинов стал победителем чемпионата России по спортивной ходьбе на 20 км. Спортсмен прошел дистанцию за 1 час 19 минут 9 секунд и установил лучший результат сезона в России.

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Второе место на чемпионате России по спортивной ходьбе, который стартовал в субботу в столичном поселении Вороновское (Новая Москва), занял Сергей Кожевников (1:21.01), третье - Евгений Добрынкин (1:22.38).

Обладателем лучшего результата сезона в мире является представитель Японии Тошиказу Яманиши (1:17.36).

Победителем зимнего чемпионата России - 2020 в ходьбе на 20 км является Сергей Широбоков (1:19.34).

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Летние олимпийские виды спорта
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