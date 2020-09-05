Мизинов выиграл чемпионат России в ходьбе на 20 км с лучшим результатом сезона в стране

Летние олимпийские виды спорта

Призер ЧМ в ходьбе Мизинов надеется, что сможет выступить на турнире в Чехии 10 октября

Чемпион России также рассчитывает принять участие в первенстве Уральского федерального округа в Челябинске 20 сентября

Читать полностью