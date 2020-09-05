Переговоры о матче "Родина" - "Спартак" на "Открытие-Арене" должны завершиться 7 сентября

В пятницу в Москве прошла жеребьевка группового этапа Кубка России, по итогам которой в одну группу попали "Спартак", "Родина" и красноярский "Енисей", первые матчи пройдут 16-17 сентября. "Родина" и "Енисей" принимают своих соперников на стадионах "Янтарь" в Москве и "Центральный" в Красноярске соответственно. 4 сентября Архипов сообщил ТАСС о том, что матч со "Спартаком" может пройти на стадионе красно-белых, если клубы договорятся об условиях аренды "Открытие-Арены". На следующий день гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов сказал, что клуб обсудит этот вопрос с "Родиной", отметив, что решение будет принято в ближайшее время.

"Мы ведем переговоры, но не я их веду и результатов пока не знаю - мы только вступили в них, - сказал Архипов. - Времени [на переговоры] фактически нет, по сути, в понедельник последний день, потому что за 10 дней [до матча] нужно решить вопросы с полицией, обеспечением безопасности игры; все заявки нужно подать за 10 дней. Думаю, 7 сентября все решится".

"У нас всегда базовый вариант - стадион "Янтарь", мы можем играть там, - подчеркнул гендиректор московского клуба. - Если успеем организовать более интересный вариант, конечно, нам хочется сыграть на большом стадионе при большом количестве зрителей. Если успеем получить выгодное для нас предложение, потому что те предложения, которые поступают от стадионов РПЛ, мягко говоря, нас не устраивают. Платить 4,5-5 млн рублей за одну игру - не в нашем бюджете".

"Родина" не готова платить за аренду больше 500 тыс. рублей

Собеседник агентства отметил, что если "Родина" и "Спартак" договорятся, это будет плюсом для всех. "Мы были бы готовы пойти на максимум 450-500 тысяч рублей за игру. Понятно, что на "Янтаре" это нам обойдется на порядок дешевле. Мы пошли бы [на другой стадион], чтобы матч был постатуснее, побольше было зрителей, но не дороже этой суммы", - сказал гендиректор "Родины".