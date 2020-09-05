Пилот "Мерседеса" Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Италии "Формулы-1"

Лучший круг Хэмилтон проехал за 1 минуту 18,887 секунды, этот результат стал рекордом трассы в Монце. Второе место занял его партнер по команде финн Валттери Боттас (+0,069), третье - испанец Карлос Сайнс - младший из "Макларена" (+0,808). Хэмилтон завоевал 94-ю поул-позицию в карьере.

ТАСС, 5 сентября. Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Италии.

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Хэмилтон проехал самый быстрый круг в истории "Формулы-1", показав среднюю скорость 264,362 км/ч. Предыдущий рекорд принадлежал финну Кими Райкконену (263,587 км/ч).

Немец Себастьян Феттель занял 17-е место. Впервые с 1966 года пилот "Феррари" оказался за пределами топ-15 по итогам квалификации Гран-при Италии, тогда итальянец Джанкарло Багетти стартовал 16-м. Впервые с 1984 года ни один пилот "Феррари" не будет стартовать в Монце в числе первых 10 пилотов.

Россиянин Даниил Квят из "Альфа Таури" стартует в гонке с 11-й позиции, его партнер по команде француз Пьер Гасли - с 10-й.

Гонка Гран-при Италии состоится в воскресенье, начало - 16:10 мск.