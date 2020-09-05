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КХЛ

"Спартак" на выезде уступил "Автомобилисту" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу екатеринбургского клуба
Хоккеисты "Автомобилиста" Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Автомобилиста"
© Донат Сорокин/ТАСС

ТАСС, 5 сентября. Московский "Спартак" в гостях проиграл екатеринбургскому "Автомобилисту" со счетом 0:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Уралец" в Екатеринбурге в присутствии 1 600 зрителей.

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Единственную шайбу в матче забросил Михаил Мамкин (24-я минута).

Московский клуб является единственным в лиге, проигравшим два матча в текущем сезоне (3 сентября "Спартак" на выезде уступил ярославскому "Локомотиву" со счетом 2:7). Для "Автомобилиста" эта победа стала второй кряду, команда возглавляет таблицу на Востоке, набрав четыре очка.

В следующем матче подопечные Олега Знарка 7 сентября в гостях сыграют с московским "Динамо", клуб из Екатеринбурга днем позднее примет пекинский "Куньлунь".

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