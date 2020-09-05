Призер ЧМ в ходьбе Мизинов надеется, что сможет выступить на турнире в Чехии 10 октября

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира 2019 года в ходьбе на 20 км Василий Мизинов надеется, что у него будет возможность выступить на международных стартах в 2020 году. Об этом Мизинов сообщил ТАСС.

"Результатом своим я в принципе доволен. Если бы была конкуренция, он мог быть и лучше, но все равно это лучший результат сезона в стране. Мне лично сегодня не хватало солнышка, да и ветер иногда задувал. Этим стартом сезон не заканчивается, я собираюсь также выступить на первенстве Уральского федерального округа в Челябинске 20 сентября и на Всероссийской универсиаде, которая пройдет с 5 по 6 октября в Екатеринбурге", - сказал спортсмен.

"Я также рассчитываю выступить на одном международном старте, который пройдет 10 октября в чешских Подебрадах. Тренер очень сильно надеется, что допуск вот-вот дадут. Это единственный международный старт остался, который не отменили", - добавил спортсмен.

Из-за временной приостановки членства Всероссийской федерации легкой атлетики в международной федерации российские легкоатлеты имеют право выступать на зарубежных стартах только в нейтральном статусе. В настоящее время таким допуском не обладает ни один отечественный легкоатлет.