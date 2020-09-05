Минспорт назвал трагедией смерть велогонщика Павла Свешникова на Гран-при Москвы

ТАСС, 5 сентября. Министерство спорта РФ выразило соболезнования родным и близким скончавшегося велогонщика Павла Свешникова. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.

"Подъехала реанимация, не спасли". Велогонщик Павел Свешников умер на Гран-при Москвы

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22-летний Свешников умер после потери сознания на Гран-при Москвы по велотреку в пятницу.

"Инцидент на велотреке, который унес жизнь молодого спортсмена, - настоящая трагедия. Министерство спорта РФ приносит глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Павла, тренерскому составу и Федерации велосипедного спорта России", - говорится в сообщении.

Свешников на чемпионате России по велоспорту на треке 2018 года занял второе место в мэдисоне, на Кубке России - 2019 стал победителем в гонке по очкам.