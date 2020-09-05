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КХЛ

Знарок: хоккеисты "Спартака" физически не готовы к сезону

Московский клуб является единственным, проигравшим два матча в текущем регулярном чемпионате КХЛ
Главный тренер "Спартака" Олег Знарок Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Главный тренер "Спартака" Олег Знарок
© Донат Сорокин/ТАСС

ТАСС, 5 сентября. Игроки московского "Спартака" не готовы физически к первым матчам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер красно-белых Олег Знарок.

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В субботу "Спартак" на выезде уступил "Автомобилисту" со счетом 0:1 и потерпел второе поражение подряд на старте сезона. В первой встрече красно-белые проиграли "Локомотиву" со счетом 2:7.

"Жалко, что проиграли, было очень много моментов, которые должны были забивать. По самоотдаче командой доволен, вратарем я сегодня тоже доволен. Мы подстраивались под тактику "Автомобилиста", были какие-то наработки. Но, как я сказал, была проблема с реализацией голевых моментов. Неплохо разыгрывали большинство, но решающий бросок неточный", - отметил Знарок.

"Сегодня игра "пять на пять" нормально получалась. Понимаю, что физически мы еще не готовы. Не знаю, как готовились другие команды, но в целом мы все в одной ситуации", - добавил главный тренер "Спартака".

В следующем матче "Спартак" в гостях сыграет с московским "Динамо". Встреча пройдет 7 сентября.

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