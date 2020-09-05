Матыцин считает результативность Дзюбы заслугой всей сборной России по футболу

Сборная России 3 сентября провела первый матч в 2020 году, обыграв команду Сербии (3:1) на "ВТБ-Арене" в Москве в первом туре группового этапа Лиги наций. Два мяча в этой встрече забил Дзюба. В 10 последних играх за национальную команду на счету 32-летнего форварда 11 мячей.

"Футбол - командный вид спорта, - сказал Матыцин, отвечая на вопрос ТАСС. - Если кто-то забивает, то это результат команды. Будем надеяться, что в решающие моменты Дзюба тоже окажется в правильном месте, если сегодня он определяет успех. Но главное, чтобы вся команда работала как слаженный механизм, тогда все будет хорошо".

Следующий матч сборная России проведет 6 сентября. Национальная команда встретится со сборной Венгрии в матче второго тура группового этапа Лиги наций, игра пройдет на "Пушкаш-Арене" в Будапеште в воскресенье. Начало игры в 19:00 мск.