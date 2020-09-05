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Лига наций

Матыцин надеется, что российские футболисты сохранят энергию победы для будущих матчей

В первой игре 2020 года россияне победили сербов со счетом 3:1
Министр спорта РФ Олег Матыцин Александр Щербак/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Александр Щербак/ТАСС

КРАСНОДАР, 5 сентября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин надеется, что сборная России по футболу сохранит энергию победы для успешного выступления в следующих встречах. Об этом он заявил журналистам.

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В четверг в Москве прошла встреча сборных России и Сербии в рамках первого тура группового этапа Лиги наций. Подопечные Станислава Черчесова одержали победу со счетом 3:1. В следующем туре российская сборная сыграет с командой Венгрии на "Пушкаш-Арене" в Будапеште 6 сентября, встреча начнется в 19:00 мск.

"Как говорится, счет на табло, 3:1 - хорошее начало сезона для сборной, это большая радость для болельщиков, - сказал Матыцин, отвечая на вопрос ТАСС. - Будем надеяться, что энергия победы сохранится. Матч с командой Венгрии жду с оптимизмом. В спорте нужно на любой матч смотреть с оптимизмом, тем более до его начала".

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