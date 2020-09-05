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Формула-1

Мик Шумахер одержал первую победу в сезоне "Формулы-2"

Лучшим из россиянин финишировал Роберт Шварцман, пришедший девятым

ТАСС, 5 сентября. Сын семикратного чемпиона "Формулы-1" немца Михаэля Шумахера Мик Шумахер из команды Prema стал победителем первой гонки восьмого этапа серии "Формула-2", который проходит в Италии.

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Шумахер стартовал с седьмой позиции, но уже в первый поворот трассы вошел вторым. Еще одно место он отыграл на пит-стопе. Для Шумахера эта победа стала первой в сезоне и второй в серии.

Вторым финишировал итальянец Лука Гьотто (Hitech GP), третьим стал датчанин Кристиан Лундгор (ART).

Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман, выступающий за команду Prema, пришел к финишу девятым, Артем Маркелов (BWT HWA Racelab) - 17-м, Никита Мазепин (Hitech GP) сошел с дистанции на 24-м круге.

Вторая гонка этапа пройдет в воскресенье.

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