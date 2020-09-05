Российский велогонщик Закарин занял четвертое место на восьмом этапе "Тур де Франс" - 2020

ТАСС, 5 сентября. Россиянин Ильнур Закарин из команды CCC Team финишировал четвертым на восьмом этапе веломногодневки "Тур де Франс".

Победу одержал француз Нанс Петерс из команды AG2R La Mondiale, преодолевший дистанцию в 141 км с результатом 4 часа 2 минуты 12 секунд. Вторым стал латвиец Томс Скуйиньш из команды Trek-Segafredo (+0.47), третьим - испанец Карлос Верона из команды Movistar (+0.47). Закарин отстал от победителя на 1 минуту 9 секунд.

Первую строчку в общем зачете сохранил британец Адам Йейтс из Mitchelton-Scott (34:44.52), вторым идет словенец Примож Роглич из Team Jumbo-Visma (+0.03), третьим - француз Гийом Мартен из Cofidis (+0.09). Закарин поднялся на 25-е место (+11.03).

Девятый этап по горной местности протяженностью в 153 км пройдет 6 сентября.

Закарину 30 лет, он выступает за CCC Team с июля 2019 года, в его активе имеется победа на этапе "Тур де Франс" (2016), также он дважды побеждал на этапах "Джиро д'Италия", в 2017 году Закарин стал третьим в генеральной классификации "Вуэльты". В 2015 году он стал победителем многодневки "Тур Романдии".

"Тур де Франс" проходит в 107-й раз, в этом году маршрут проложен только по территории Франции. Многодневка должна была начаться 27 июня, но старт перенесли из-за пандемии. Гранд-тур включает в себя 21 этап общей протяженностью в 3 470 км, финиш должен состояться 20 сентября в Париже на Елисейских Полях. В прошлом году победителем стал колумбийский велогонщик команды Ineos Эган Берналь.