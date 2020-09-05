У заразившегося коронавирусом футбольного тренера Канчельскиса поражены 20% легких

28 августа 51-летний Канчельскис заявил ТАСС, что у него и группы игроков команды тесты на коронавирус дали положительный результат.

"Обследование показало, что поражены 20% легких. Самочувствие среднее, но сказали, что это лечится. Главное - вовремя обратился. Еще клинику не так просто оказалось найти, хорошо, поспособствовали друзья, знакомые", - сказал Канчельскис.

"Сейчас прохожу все необходимые процедуры, уколы, капельницы, все идет по плану, - отметил специалист. - Дальше врачи будут смотреть по ситуации, зависит от результатов анализов, через три-четыре дня скажут, есть ли улучшение".

Канчельскис повторно возглавил "Навбахор" в августе 2019 года, спустя два месяца после своей отставки. В 2018 году под его руководством команда из Намангана заняла третье место в чемпионате Узбекистана. В России специалист работал в "Торпедо-ЗИЛ" (Москва), "Уфе", "Волге" (Нижний Новгород) и "Солярисе" (Москва).