"Крымтеплица" во второй раз завоевала Кубок Крыма по футболу

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Крымтеплица" из поселка Молодежное Симферопольского района во второй раз стал обладателем Кубка Крыма по футболу, выиграв в субботу в финале у "Евпатории" со счетом 2:1.

Мячи у "Крымтеплицы" забили Ленур Ахунов (34-я минута) и Игорь Дудов (65). В составе "Евпатории" отличился Юрий Максимов (29).

Кубок Крымского футбольного союза (КФС) разыгрывался в пятый раз. Первым обладателем трофея в 2016 году стал "Бахчисарай", затем его выигрывали "Евпатория" (2017), "Крымтеплица" (2018) и "Севастополь" (2019).

КФС имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций. Организация была официально зарегистрирована в середине июля 2015 года.