Матыцин вручил Трефилову высшую награду Министерства спорта России

КРАСНОДАР, 5 сентября. /ТАСС/. Министр спорта России Олег Матыцин лично поздравил Евгения Трефилова с 65-летием, вручив гандбольному тренеру высшую ведомственную награду - почетный знак "За заслуги в развитии физической культуры и спорта". Об этом сообщает корреспондент ТАСС из Краснодара, где проходят торжества по случаю дня рождения Трефилова.

Под руководством Трефилова женская сборная России четыре раза побеждала на чемпионатах мира, а также завоевала золотые медали Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

"Многих часов не хватит говорить о том, насколько важен Евгений Васильевич Трефилов для советского и российского спорта, а еще важнее - для воспитания детей, воспитания патриотизма среди детишек, которые приходят в школы, которые любят гандбол и спорт. Евгений Васильевич - ярчайший пример преданности спорту, своей родине, своему краю, отношения к своим воспитанникам", - сказал Матыцин.

"Дай бог ему еще многих лет жизни. Хочу пожелать, чтобы его ученики, которых тысячи, помнили о нем и были благодарны ему. Сегодня самый дорогой подарок для Евгения Васильевича - улыбки учеников, уважение всех россиян к его труду", - добавил он.

Трефилов сейчас является почетным президентом женского гандбольного клуба "Кубань", в котором в 1984 году началась его тренерская карьера.