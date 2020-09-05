Российский теннисист Рублев обыграл Карузо и вышел в четвертый круг US Open

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:4, 6:0 в пользу 22-летнего россиянина. Спортсмены впервые встречались в официальном матче. В следующем круге 10-й сеяный турнира сыграет с победителем пары Маттео Берреттини (Италия, шестой номер посева) - Каспер Рууд (Норвегия, 30), их встреча пройдет позднее в субботу.

Рублев располагается на 14-й строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), в активе россиянина четыре победы на турнирах под эгидой ATP. В розыгрыше 2017 года он дошел до четвертьфинала US Open, что является его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема.

Карузо 27 лет, он располагается на 100-м месте в рейтинге ATP и ни разу не побеждал на турнирах под эгидой организации. Выход в третий круг US Open стал повторением его лучшего результата в карьере на турнирах серии Большого шлема, ранее он выходил в третий круг Roland Garros.

Турнир завершится 13 сентября. Действующим победителем US Open является испанец Рафаэль Надаль, который отказался от участия из-за эпидемиологической ситуации. Соревнования проходят без зрителей.