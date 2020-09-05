Евгений Трефилов заявил, что не планирует завершать тренерскую карьеру

КРАСНОДАР, 5 сентября. /ТАСС/. Гандбольный тренер Евгений Трефилов не планирует завершать карьеру. Об этом он рассказал журналистам во время празднования его 65-летия в Краснодаре.

65 лет Трефилову исполнилось 4 сентября. Под его руководством женская сборная России четыре раза победила на чемпионатах мира и завоевала золотые медали Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Сейчас он является почетным президентом женского гандбольного клуба "Кубань" и помогает тренировать команду.

"Мы еще не дошли до заветной мечты, надо попробовать ее осуществить. Жизнь продолжается, я не думаю, что 65 - это много, - сказал Трефилов. - Я бы хотел, чтобы этот вечер помог мне возродить весь кубанский гандбол, затащить его наверх. Мы попробуем".

"Нам надо сохранять игроков, чтобы пять из семи не уходили в другие клубы. Я прекрасно понимаю, там условия лучше, но я надеюсь, что наш край, богатый не только зерном, но и спортсменами, поможет в этом", - отметил он.

Трефилов оставил пост главного тренера сборной по состоянию здоровья. Но он не исключает, что в будущем еще может возглавить национальную команду, чтобы осуществить еще одну мечту, - победить на чемпионате Европы. "Если разрешат сесть на скамейку, я сяду. Пока здоровье есть", - отметил он.

"Как Юрий Семин? Да, вот вам пример. Кстати, он же тоже отчасти наш, краснодарский", - заметил Трефилов.