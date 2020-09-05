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Летние олимпийские виды спорта

Евгений Трефилов заявил, что не планирует завершать тренерскую карьеру

Специалист допустил, что может вернуться на пост главного тренера женской сборной России по гандболу, чтобы победить на чемпионате Европы
Евгений Трефилов Дмитрий Серебряков/ТАСС
Описание
Евгений Трефилов
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

КРАСНОДАР, 5 сентября. /ТАСС/. Гандбольный тренер Евгений Трефилов не планирует завершать карьеру. Об этом он рассказал журналистам во время празднования его 65-летия в Краснодаре.

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65 лет Трефилову исполнилось 4 сентября. Под его руководством женская сборная России четыре раза победила на чемпионатах мира и завоевала золотые медали Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Сейчас он является почетным президентом женского гандбольного клуба "Кубань" и помогает тренировать команду.

"Мы еще не дошли до заветной мечты, надо попробовать ее осуществить. Жизнь продолжается, я не думаю, что 65 - это много, - сказал Трефилов. - Я бы хотел, чтобы этот вечер помог мне возродить весь кубанский гандбол, затащить его наверх. Мы попробуем".

"Нам надо сохранять игроков, чтобы пять из семи не уходили в другие клубы. Я прекрасно понимаю, там условия лучше, но я надеюсь, что наш край, богатый не только зерном, но и спортсменами, поможет в этом", - отметил он.

Трефилов оставил пост главного тренера сборной по состоянию здоровья. Но он не исключает, что в будущем еще может возглавить национальную команду, чтобы осуществить еще одну мечту, - победить на чемпионате Европы. "Если разрешат сесть на скамейку, я сяду. Пока здоровье есть", - отметил он.

"Как Юрий Семин? Да, вот вам пример. Кстати, он же тоже отчасти наш, краснодарский", - заметил Трефилов.

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