Евгений Трефилов рассказал, что не считает себя великим тренером

КРАСНОДАР, 5 сентября. /ТАСС/. Евгений Трефилов не считает, что его можно причислить к великим гандбольным тренерам. Такое мнение он высказал журналистам во время торжества по случаю своего 65-летия, которое проходит в Краснодаре.

65 лет Трефилову исполнилось 4 сентября. Под его руководством женская сборная России четыре раза победила на чемпионатах мира и завоевала золотые медали Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Сейчас Трефилов является почетным президентом женского гандбольного клуба "Кубань" и помогает тренировать команду.

"Великий ли я? Нет, так говорить нельзя. Таких великих в России очень много, в каждом городе есть. Сегодня с нами Владимир Салманович Максимов, в него сейчас летят кирпичи и все что угодно, но вот он действительно великий".

"Я краснею, когда мне начинают так говорить. Как можно сравнивать с Максимовым?", - добавил он, отмечая заслуги бывшего главного тренера мужской сборной России, президента бессменного чемпиона России среди мужских команд "Чеховских медведей".

Трефилов рассказал, что изначально не хотел торжеств по случаю дня рождения, однако глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев убедил его согласиться на праздник. "День рождения я всегда отмечал скромно, но спасибо нашему президенту, он все организовал", - отметил он.

"Я десять раз пытался отвертеться, даже был готов взять справку о том, что у меня коронавирус, лишь бы только этого не делать, - пошутил Трефилов. - Но он настоял. Сейчас очень приятно".