Московское "Динамо" уступило "Авангарду" в своем первом матче нового сезона КХЛ

В составе победителей шайбы забросили Сергей Шумаков (3-я минута) и Рид Буше (17), который отметился голом во втором матче подряд за новый клуб. У проигравших отличился Владимир Брюквин (12). Нападающий "Динамо" Даниил Тарасов набрал 100 (58 шайб + 42 передачи) очков в КХЛ, для этого 29-летнему форварду понадобилось провести 246 матчей.

БАЛАШИХА /Московская область/, 5 сентября. /ТАСС/. Омский "Авангард" обыграл московское "Динамо" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Балашихе, где "Авангард" проводит домашние матчи.

Главный тренер "Динамо" Владимир Крикунов принял участие в 13-м сезоне КХЛ, 70-летний специалист является единственным тренером в лиге, кто занимал должность главного тренера одного из клубов во всех сезонах КХЛ. За это время, помимо "Динамо", он тренировал нижнекамский "Нефтехимик", казанский "Ак Барс", "Барыс" из Нур-Султана и екатеринбургский "Автомобилист".

"Авангард" одержал вторую победу на старте сезона и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав четыре очка. "Динамо" проводило первый матч в регулярном чемпионате, московский клуб идет восьмым в Западной конференции, не набрав очков.

В следующем туре подопечные Крикунова 7 сентября на домашней площадке сыграют с московским "Спартаком", а "Авангард" в этот же день примет хабаровский "Амур".

Ранее в субботу "Йокерит" (Хельсинки) обыграл на выезде рижское "Динамо" со счетом 3:1, ярославский "Локомотив" дома оказался сильнее "Амура" (2:0), нижегородское "Торпедо" на своем льду победило новосибирскую "Сибирь" (4:3), минское "Динамо" в овертайме в родных стенах оказалось сильнее "Барыса" (5:4), а уфимский "Салават Юлаев" на выезде обыграл череповецкую "Северсталь" (4:1).