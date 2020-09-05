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КХЛ

Московское "Динамо" уступило "Авангарду" в своем первом матче нового сезона КХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу омского клуба
Хоккеисты "Авангарда" Корбан Найт, Рид Буше и Иржи Секач Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Авангарда" Корбан Найт, Рид Буше и Иржи Секач
© Антон Новодережкин/ТАСС

БАЛАШИХА /Московская область/, 5 сентября. /ТАСС/. Омский "Авангард" обыграл московское "Динамо" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Балашихе, где "Авангард" проводит домашние матчи.

В составе победителей шайбы забросили Сергей Шумаков (3-я минута) и Рид Буше (17), который отметился голом во втором матче подряд за новый клуб. У проигравших отличился Владимир Брюквин (12). Нападающий "Динамо" Даниил Тарасов набрал 100 (58 шайб + 42 передачи) очков в КХЛ, для этого 29-летнему форварду понадобилось провести 246 матчей.

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Главный тренер "Динамо" Владимир Крикунов принял участие в 13-м сезоне КХЛ, 70-летний специалист является единственным тренером в лиге, кто занимал должность главного тренера одного из клубов во всех сезонах КХЛ. За это время, помимо "Динамо", он тренировал нижнекамский "Нефтехимик", казанский "Ак Барс", "Барыс" из Нур-Султана и екатеринбургский "Автомобилист".

"Авангард" одержал вторую победу на старте сезона и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав четыре очка. "Динамо" проводило первый матч в регулярном чемпионате, московский клуб идет восьмым в Западной конференции, не набрав очков.

В следующем туре подопечные Крикунова 7 сентября на домашней площадке сыграют с московским "Спартаком", а "Авангард" в этот же день примет хабаровский "Амур".

Ранее в субботу "Йокерит" (Хельсинки) обыграл на выезде рижское "Динамо" со счетом 3:1, ярославский "Локомотив" дома оказался сильнее "Амура" (2:0), нижегородское "Торпедо" на своем льду победило новосибирскую "Сибирь" (4:3), минское "Динамо" в овертайме в родных стенах оказалось сильнее "Барыса" (5:4), а уфимский "Салават Юлаев" на выезде обыграл череповецкую "Северсталь" (4:1).

Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Салават Юлаев22000007-34
2Автомобилист22000004-14
3Авангард22000003-14
4Барыс21000107-73
5Металлург11000002-12
6Торпедо НН21000016-62
7Ак Барс20100013-62
8Куньлунь10000011-20
9Нефтехимик10000011-20
10Сибирь20000023-50
11Трактор10000011-30
12Амур20000024-80
Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Локомотив22000009-24
2Витязь11000004-02
3Динамо Мн21100005-44
4ЦСКА21000105-43
5Йокерит21000013-12
6СКА11000002-12
7Северсталь21000017-82
8Динамо М10000011-20
9Сочи10000011-30
10Динамо Р20000023-60
11Спартак20000022-80

 

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