Московское "Динамо" уступило "Авангарду" в своем первом матче нового сезона КХЛ

БАЛАШИХА /Московская область/, 5 сентября. /ТАСС/. Омский "Авангард" обыграл московское "Динамо" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Балашихе, где "Авангард" проводит домашние матчи.
В составе победителей шайбы забросили Сергей Шумаков (3-я минута) и Рид Буше (17), который отметился голом во втором матче подряд за новый клуб. У проигравших отличился Владимир Брюквин (12). Нападающий "Динамо" Даниил Тарасов набрал 100 (58 шайб + 42 передачи) очков в КХЛ, для этого 29-летнему форварду понадобилось провести 246 матчей.
Главный тренер "Динамо" Владимир Крикунов принял участие в 13-м сезоне КХЛ, 70-летний специалист является единственным тренером в лиге, кто занимал должность главного тренера одного из клубов во всех сезонах КХЛ. За это время, помимо "Динамо", он тренировал нижнекамский "Нефтехимик", казанский "Ак Барс", "Барыс" из Нур-Султана и екатеринбургский "Автомобилист".
"Авангард" одержал вторую победу на старте сезона и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав четыре очка. "Динамо" проводило первый матч в регулярном чемпионате, московский клуб идет восьмым в Западной конференции, не набрав очков.
В следующем туре подопечные Крикунова 7 сентября на домашней площадке сыграют с московским "Спартаком", а "Авангард" в этот же день примет хабаровский "Амур".
Ранее в субботу "Йокерит" (Хельсинки) обыграл на выезде рижское "Динамо" со счетом 3:1, ярославский "Локомотив" дома оказался сильнее "Амура" (2:0), нижегородское "Торпедо" на своем льду победило новосибирскую "Сибирь" (4:3), минское "Динамо" в овертайме в родных стенах оказалось сильнее "Барыса" (5:4), а уфимский "Салават Юлаев" на выезде обыграл череповецкую "Северсталь" (4:1).
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Салават Юлаев
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|7-3
|4
|2
|Автомобилист
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|4-1
|4
|3
|Авангард
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|3-1
|4
|4
|Барыс
|2
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|7-7
|3
|5
|Металлург
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|2-1
|2
|6
|Торпедо НН
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|6-6
|2
|7
|Ак Барс
|2
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|3-6
|2
|8
|Куньлунь
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-2
|0
|9
|Нефтехимик
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-2
|0
|10
|Сибирь
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|3-5
|0
|11
|Трактор
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-3
|0
|12
|Амур
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|4-8
|0
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Локомотив
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|9-2
|4
|2
|Витязь
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|4-0
|2
|3
|Динамо Мн
|2
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|5-4
|4
|4
|ЦСКА
|2
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|5-4
|3
|5
|Йокерит
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|3-1
|2
|6
|СКА
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|2-1
|2
|7
|Северсталь
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|7-8
|2
|8
|Динамо М
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-2
|0
|9
|Сочи
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-3
|0
|10
|Динамо Р
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|3-6
|0
|11
|Спартак
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|2-8
|0