Хартли считает, что гол Шумакова в матче КХЛ "Авангард" - "Динамо" был забит по правилам

В субботу "Авангард" переиграл московское "Динамо" со счетом 2:1. Во втором периоде Сергей Шумаков забросил шайбу, которая была отменена после видеопросмотра.

БАЛАШИХА /Московская область/, 5 сентября. /ТАСС/. Гол нападающего омского "Авангарда" Сергея Шумакова в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского "Динамо" был забит по правилам. Такое мнение главный тренер "Авангарда" Боб Хартли высказал на пресс-конференции.

"Шумаков сегодня сыграл очень хорошо, он прибавляет, играет надежно. Насколько мы трактуем это правило, должно быть намеренное решение ударить по шайбе коньком, мы этого не увидели. Что касается отмененного гола, ну отменили и отменили, надо было продолжать играть дальше", - отметил Хартли.

"Это всего вторая игра сезона, но такое ощущение, что уже идет плей-офф. "Динамо" играло агрессивно, на хороших скоростях. Мы предполагали, что звено Шипачева будет атаковать большую часть времени, так и получилось. Мы проделали хорошую работу в обороне, Эмиль Гарипов второй раз подряд блестяще сыграл на последнем рубеже", - добавил главный тренер "Авангарда".

Главный тренер "Динамо" Владимир Крикунов отметил, что первое звено "Динамо" во главе с Вадимом Шипачевым подвела реализация моментов. "Это первая игра, Дмитрий Яшкин и первое звено тренируются всего две недели, этого мало. В большинстве старались играть через защитников. [Михал] Чайковски и [Юусо] Хиетанен бросали, у Яшкина был момент, но не забили",- сказал Крикунов.

В следующем матче "Динамо" 7 сентября на домашней площадке сыграет с московским "Спартаком", а "Авангард" в этот же день примет хабаровский "Амур".