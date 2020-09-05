Свищев призвал повысить уровень медицины в российском спорте после смерти Свешникова

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Уровень медицинского обеспечения в российском спорте должен быть повышен, чтобы не допускать трагедий, аналогичных смерти велогонщика Павла Свешникова. Такое мнение ТАСС высказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.
22-летний Свешников умер после потери сознания на Гран-при Москвы по велотреку в пятницу.
"Прежде всего, выражаю соболезнования родным и близким Павла Свешникова, - сказал Свищев. - Я уже не раз обращал внимание на необходимость досконального разбора каждого из случаев смерти молодых спортсменов, мы направляли соответствующие запросы в профильные ведомства, нужно делать все, чтобы такие случаи не стали трагической закономерностью в российском спорте. Нужно выстроить системную работу, прежде всего повсеместно привлекать специалистов спортивной медицины. Медицинское наблюдение за спортсменом не может строиться на общих стандартах обслуживания населения".
"Спортсмены всегда работают на пределе физических возможностей, и спортивный врач как раз и является специалистом, который не только дежурит на соревнованиях, но и способен оценить состояние здоровья спортсмена, ограничить допуск к тренировкам с учетом нагрузок спортивного режима, - добавил Свищев. - Подготовка таких специалистов является задачей не менее важной, чем организация соревновательного процесса в целом. Необходимо как можно скорее принять профессиональный стандарт "врач по спортивной медицине", работа над которым ведется уже более пяти лет, кроме того, мною подготовлены дополнения в закон о спорте, предусматривающие включение в стандарты спортивной подготовки раздела о научно-методическом и медико-биологическом обеспечении, организаторы спортивных соревнований должны учитывать такие детали, как рекомендации врачей спортивной медицины, не допускающие профессионального выгорания спортсменов в столь раннем возрасте".
Свищев подчеркнул, что отвественность медицинских работников, принявших решение допустить спортсмена к участию в соревнованиях, должна быть повышена. "Кроме того, если необходимо, то следует усилить ответственность медицинских сотрудников, которые принимают решение о допуске спортсменов к соревнованиям, если в этом основная причина гибели спортсменов на соревнованиях, то почему нет? На мой взгляд, также информация о случаях, когда спортсменов не допустили на соревнования из-за диагноза, должна быть более открытой. Речь не о том, чтобы придавать огласке болезни тех или иных спортсменов, а в обобщении практики и выработке единых стандартов допуска к соревнованию по разным видам спорта", - подытожил собеседник агентства.
Свешников на чемпионате России по велоспорту на треке 2018 года занял второе место в мэдисоне, на Кубке России - 2019 стал победителем в гонке по очкам.