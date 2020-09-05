Свищев призвал повысить уровень медицины в российском спорте после смерти Свешникова

По мнению члена комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, нужно делать все, чтобы подобные случаи не стали трагической закономерностью

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Уровень медицинского обеспечения в российском спорте должен быть повышен, чтобы не допускать трагедий, аналогичных смерти велогонщика Павла Свешникова. Такое мнение ТАСС высказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев. 22-летний Свешников умер после потери сознания на Гран-при Москвы по велотреку в пятницу.

"Прежде всего, выражаю соболезнования родным и близким Павла Свешникова, - сказал Свищев. - Я уже не раз обращал внимание на необходимость досконального разбора каждого из случаев смерти молодых спортсменов, мы направляли соответствующие запросы в профильные ведомства, нужно делать все, чтобы такие случаи не стали трагической закономерностью в российском спорте. Нужно выстроить системную работу, прежде всего повсеместно привлекать специалистов спортивной медицины. Медицинское наблюдение за спортсменом не может строиться на общих стандартах обслуживания населения". "Спортсмены всегда работают на пределе физических возможностей, и спортивный врач как раз и является специалистом, который не только дежурит на соревнованиях, но и способен оценить состояние здоровья спортсмена, ограничить допуск к тренировкам с учетом нагрузок спортивного режима, - добавил Свищев. - Подготовка таких специалистов является задачей не менее важной, чем организация соревновательного процесса в целом. Необходимо как можно скорее принять профессиональный стандарт "врач по спортивной медицине", работа над которым ведется уже более пяти лет, кроме того, мною подготовлены дополнения в закон о спорте, предусматривающие включение в стандарты спортивной подготовки раздела о научно-методическом и медико-биологическом обеспечении, организаторы спортивных соревнований должны учитывать такие детали, как рекомендации врачей спортивной медицины, не допускающие профессионального выгорания спортсменов в столь раннем возрасте".

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