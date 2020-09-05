Владимир Бесчастных покинул пост главного тренера клуба ФНЛ "Факел"

ТАСС, 5 сентября. Владимир Бесчастных освободил должность главного тренера воронежского клуба Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Факел". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Бесчастных руководил командой с октября 2019 года, исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Бородкин. После семи матчей "Факел" идет в зоне вылета и занимает 20-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 4 очка.

"Проанализировал сложившуюся ситуацию, поговорил с руководством клуба, и в итоге мы приняли обоюдное решение расстаться, - сказал Бесчастных. - Очень благодарен клубу, футболистам, всем тем, с кем мне посчастливилось работать в Воронеже. У "Факела" есть большое будущее, верю в клуб, очень надеюсь, что мой уход пойдет на пользу "Факелу" и изменит ситуацию в лучшую сторону".

Бесчастных 46 лет, в качестве игрока он выступал за московский "Спартак" и стал четырехкратным чемпионом России, обладателем Кубка СССР-СНГ (последний розыгрыш Кубка СССР начался в 1991 году, а завершился уже в 1992 году), дважды - Кубка России. В составе германского "Вердера" он завоевал Суперкубок Германии. За национальную команду он провел 71 матч и забил 26 мячей (по этому показателю он делит второе место с Артемом Дзюбой), всего за карьеру он забил 154 гола.

После завершения карьеры игрока Бесчастных возглавлял молодежную команду "Спартака", работал тренером в армавирском "Торпедо" и "Тосно" из Ленинградской области. С 2018 года по 2019 год Бесчастных работал в СДЮШОР "Смена" тренером игроков 2001 года рождения.