Российские гандболисты сыграют с белорусами и словенцами в предварительном раунде ЧМ-2021

ТАСС, 5 сентября. Мужская сборная России по гандболу сыграет в предварительном раунде чемпионата мира в одной группе с командами Белоруссии, Словении и Южной Кореи. Об этом стало известно по итогам жеребьевки, результаты которой приводит пресс-служба Международной федерации гандбола (IHF).

Мужская сборная России по гандболу сыграет на чемпионате мира 2021 года

Российская сборная попала в группу Н. Действующие чемпионы мира датчане определены в группу D, их соперниками будут команды Бахрейна, Демократической Республики Конго и Аргентины.

В новом формате 32 команды разделятся на восемь групп по четыре команды в каждой. Три лучшие команды из каждой группы пройдут в основной раунд, а команды, занявшие последние места в своих группах предварительного раунда, сыграют в Кубке Президента. 24 команды основного раунда делятся на четыре группы по шесть команд в каждой. Две лучшие команды из каждой группы пройдут в четвертьфинал.

Сборная России получила право на участие в турнире по "уайлд-кард". В последний раз российские гандболисты становились чемпионами мира в 1997 году.

Турнир пройдет в Египте с 14 по 31 января 2021 года.