Первые сеяные женского турнира пар US Open Младенович и Бабош снялись из-за коронавируса

ТАСС, 5 сентября. Третья ракетка мира в парном разряде француженка Кристина Младенович и занимающая четвертое место в парном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) венгерка Тимея Бабош отказались от участия в Открытом чемпионате США (US Open) из-за предписания француженке уйти на карантин в связи с контактом с зараженным коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба US Open.

Младенович контактировала с человеком, тест на коронавирус которого показал положительный результат. Как утверждает агентство Reuters, Младенович контактировала с заразившимся французом Бенуа Пэром, которого отстранили от участия в турнире 30 августа.

Младенович и Бабош, получившие первый номер посева, успешно прошли первый круг, во втором раунде теннисистки должны были сыграть с канадкой Габриэлой Дабровски и американкой Элисон Риске. В одиночном турнире Младенович во втором круге уступила россиянке Варваре Грачевой, ведя по ходу встречи со счетом 6:1, 5:1, Бабош в первом круге проиграла американке Мэдисон Киз.

Младенович располагается на 44-й строчке рейтинга WTA в одиночном разряде, в ее активе один титул на турнире под эгидой организации. На US Open 2015 года она дошла до четвертьфинала, также она играла в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции (2017).

Турнир завершится 13 сентября. Действующими победительницами Открытого чемпионата США в парном разряде являются бельгийка Элизе Мертенс и белоруска Арина Соболенко. Соревнования проходят без зрителей.