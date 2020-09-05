Более 250 человек выполнили нормативы ГТО на Армейских международных играх

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Мобильная площадка Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в течение двух дней работала на Армейских международных играх, более 250 человек выполнили нормативы комплекса. Об этом ТАСС сообщил организатор работы площадки Андрей Ахапкин.

Армейские международные игры проводятся в шестой раз, в 2020 году они стартовали 23 августа и завершились 5 сентября. Площадка ГТО работала 4 и 5 сентября.

"У нас тут находился мобильный комплекс ГТО, который предоставлен Министерством физкультуры и спорта Московской области. Были представлены семь испытаний комплекса ГТО, четырех видов. Например, силовые виды - подтягивание на высокой или низкой перекладине, отжимания или гиря. Также можно было выполнить нормативы по прыжкам в длину, пресс и наклон вперед на гибкость", - рассказал собеседник ТАСС.

"Хронометраж фиксировался в электронном виде, участники регистрировались, получали карту, куда заносили все их результаты. После выполнения нормативов все получили сертификаты. Выполнить нормативы могли все желающие, площадка работала с утра до вечера. Всего нормативы выполнили более 250 человек от 6 до 70 лет", - добавил Ахапкин.