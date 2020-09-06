Курс на Будапешт. Сборные Венгрии и России по футболу сыграют в Лиге наций

ТАСС, 6 сентября. Сборная России по футболу в воскресенье проведет матч второго тура группового этапа Лиги наций против команды Венгрии. Встреча пройдет в Будапеште на "Пушкаш-Арене", начало игры - 19:00 мск. Сборные России и Венгрии в первом туре одержали победы - подопечные Станислава Черчесова в Москве на "ВТБ-Арене" со счетом 3:1 обыграли сербов, а хозяева предстоящей игры на выезде победили сборную Турции (1:0). Благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей сборная России занимает первое место в турнирной таблице, венгры располагаются на второй строчке, турки занимают третью позицию, а сербы - четвертую.

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Игра в Москве стала для сборной России первой с ноября 2019 года, когда она на выезде в заключительном матче отборочного турнира к чемпионату Европы разгромила команду Сан-Марино (5:0). Во встрече с сербами повреждения получили защитник Андрей Семенов и полузащитник Зелимхан Бакаев. В субботу оба футболиста наравне со всеми принимали участие в тренировке, работая в общей группе. Сборная России еще в прошлом году гарантировала себе участие в Евро-2020, который сохранил название, несмотря на перенос турнира на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса. С марта 2019 года россияне провели 11 матчей, одержав девять побед и потерпев два поражения от одного из лидеров мирового футбола - сборной Бельгии. Команда Венгрии еще не обеспечила себе выход в финальную часть Евро-2020 - за право сыграть на турнире, часть матчей которого примет "Пушкаш-Арена", ей в октябре предстоит бороться в плей-офф со сборной Болгарии. В случае победы путевку на турнир венгры разыграют с победителем матча между сборными Исландии и Румынии. Венгры за аналогичный период также провели 11 матчей, продемонстрировав схожую бескомпромиссность. Они одержали пять побед и потерпели шесть поражений. Один из проигрышей, в ноябре 2019 года от команды Уругвая (1:2), стоит особняком - в тот день состоялся первый матч на "Пушкаш-Арене". Перед началом той встречи символический удар по мячу перед стартовым свистком нанес первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян.

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Игра с уругвайцами носила товарищеский статус, так что именно матч со сборной России станет первым официальном на новом стадионе в Будапеште. Несмотря на то, что вместимость арены составляет 67 215 зрителей, встреча Лиги наций пройдет при пустых трибунах. Это связано с решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который считает возвращение болельщиков на трибуны преждевременным; первая тестовая игра с ограниченным числом болельщиков под эгидой организации также пройдет в Будапеште - 24 сентября на этом же стадионе состоится матч за Суперкубок УЕФА, в котором сойдутся победители Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2019/20 - германская "Бавария" и испанская "Севилья" соответственно.

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Предстоящий матч станет шестым в истории встреч сборных России и Венгрии. В пяти предыдущих случаях россияне одержали четыре победы, один раз сыграв вничью. Статистика встреч венгерской сборной с командами дореволюционной России и СССР несколько лучше - в 21 матче она одержала пять побед (последняя из них датирована 1978 годом). При этом советские футболисты выиграли 10 раз, еще шесть игр завершились вничью. В ожидании бескомпромиссной игры Черчесов на предматчевой пресс-конференции назвал единственным минусом предстоящей игры отсутствие болельщиков на трибунах. "Простых игр на уровне сборных не бывает, - отметил он. - Хозяева завтра будут стоять под флагом Венгрии, мы - России, поэтому ждем интенсивного, бескомпромиссного футбола. Тем более сборная Венгрия обыграла два дня назад в гостях команду Турции".

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"Знаем, что в команде есть некоторые изменения. Недавно я общался с Балажом Джуджаком и Неманьей Николичем. Первого сейчас в сборной нет, второй - есть. Оба - великолепные парни и футболисты, работал с ними соответственно в "Динамо" и "Легии", - добавил главный тренер сборной России. На вопрос о том, планируются ли изменения в составе по сравнению с победной игрой против команды Сербии, учитывая насыщенный календарь игр на старте сезона, Черчесов ответил, что оценит состояние игроков и проконсультируется с медицинским штабом. "Есть нюансы, связанные с игрой соперника, - их тоже будем учитывать. А в целом сезон по большому счету только недавно стартовал, и, наверное, нет смысла говорить о каких-то трудностях подобного рода", - добавил специалист.

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