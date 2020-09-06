СМИ: футболист сборной Нидерландов Депай может перейти в "Барселону"

ТАСС, 6 сентября. Нападающий французского "Лиона" и сборной Нидерландов по футболу Мемфис Депай близок к переходу в испанскую "Барселону". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание La Vanguardia.

По информации источника, сумма трансфера оценивается в €25 млн, в услугах 26-летнего форварда заинтересован главный тренер "Барселоны" Рональд Куман, который ранее тренировал сборную Нидерландов.

Депай в прошедшем сезоне провел за "Лион" 22 матча в разных турнирах, забив 15 голов и отдав две голевые передачи. Также нападающий выступал за нидерландский ПСВ и английский "Манчестер Юнайтед. В составе сборной Нидерландов Депай провел 51 матч, забив 19 голов. В 2014 году вместе с национальной командой он занял третье место на чемпионате мира, а в 2019-м стал серебряным призером Лиги наций.