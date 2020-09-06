"Торонто" сравнял счет в серии плей-офф НБА с "Бостоном"

ТАСС, 6 сентября. "Торонто" победил "Бостон" со счетом 100:93 в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком в составе "Торонто" стал форвард Паскаль Сиакам (23 очка + 11 подборов), у "Бостона" больше всех набрал атакующий защитник Джейсон Тейтум (24 очка + 10 подборов).

Счет в серии стал равным - 2-2. Следующий матч пройдет 8 сентября (начало - 1:30 мск). "Торонто" является действующим чемпионом НБА.

Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30. Плей-офф стартовал 17 августа. Все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо без зрителей.