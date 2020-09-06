"Айлендерс" стали последним полуфиналистом плей-офф НХЛ

Клуб из Нью-Йорка вышел в финал Восточной конференции впервые с 1993 года

ТАСС, 6 сентября. "Нью-Йорк Айлендерс" обыграл "Филадельфию" со счетом 4:0 в седьмом матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Шайбы забросили Скотт Мэйфилд (10-я минута), Энди Грин (14), Брок Нельсон (32) и Энтони Бовилье (54).

Российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов провел на льду 22 минуты 49 секунд, нанес один бросок по воротам, сделал два силовых приема, заблокировал два броска и закончил матч с показателем полезности "-3". Голкипер "Айлендерс" Семен Варламов остался в запасе.

Счет в серии до четырех побед стал 4-3 в пользу "Айлендерс". Клуб из Нью-Йорка вышел в финал Восточной конференции впервые с 1993 года. В финале Востока команда сыграет с "Тампой". В финале Западной конференции встретятся "Вегас" и "Даллас", их первая игра пройдет 7 сентября (начало - 3:00 мск).