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НБА

"Денвер" обыграл "Клипперс" во втором матче серии плей-офф НБА

Встреча завершилась со счетом 111:101
Баскетболисты "Клипперс" Ивица Зубац и "Денвера" Никола Йокич AP Photo/Mark J. Terrill
Описание
Баскетболисты "Клипперс" Ивица Зубац и "Денвера" Никола Йокич
© AP Photo/Mark J. Terrill

ТАСС, 6 сентября. "Денвер" победил "Лос-Анджелес Клипперс" со счетом 110:101 во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком в составе "Денвера" стал защитник Джамал Мюррей (27 очков), у "Клипперс" больше всех набрал атакующий защитник Пол Джордж (22 очка).

Счет в серии до четырех побед стал равным - 1-1. Следующий матч пройдет 8 сентября (начало - 4:00 мск).

Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30. Плей-офф стартовал 17 августа. Все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо без зрителей.

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