Тротц объяснил, почему не выпустил Варламова на седьмой матч серии с "Филадельфией"

В ночь на воскресенье "Айлендерс" со счетом 4:0 обыграли "Филадельфию" и, выиграв серию до четырех побед со счетом 4-3, стали последними участниками полуфинала Кубка Стэнли. Место в воротах нью-йоркского клуба занял немец Томас Грайсс.

ТАСС, 6 сентября. Клубу Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс" нужен был свежий игрок в воротах, в связи с чем российский голкипер Семен Варламов остался в запасе в седьмом матче 1/4 финала Кубка Стэнли. Такое мнение высказал главный тренер команды Барри Тротц, комментарий которого приводит русскоязычная версия сайта НХЛ.

"Для нас это был уже 16-й матч, и мне захотелось, чтобы в воротах был свежий игрок. В последних двух матчах они нагрузили Варламова, вообще я верю в них обоих. С отношением Грайсса к работе, он является для нас хорошим вариантом, посмотрим, как все сложится дальше", - сказал Тротц.

Варламов в текущем сезоне плей-офф НХЛ провел 14 матчей, в которых одержал девять побед, отражая в среднем за матч 92,1% бросков. В двух матчах он оставил свои ворота в неприкосновенности.

Клуб из Нью-Йорка вышел в финал Восточной конференции впервые с 1993 года. В финале Востока команда сыграет с "Тампой". В финале Западной конференции встретятся "Вегас" и "Даллас", их первая игра пройдет 7 сентября (начало - 3:00 мск).

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной - в Торонто. Финальные серии конференций и Кубка Стэнли состоятся в Эдмонтоне.