Самедов назвал сборную России по футболу фаворитом в матче Лиги наций с венграми

"Венгрия непростая команда, но мне кажется, наша сборная фаворит, должна набрать три очка, - сказал Самедов. - Не знаю, насколько она поменялась, мне приходилось дважды против них играть, в 2014 году в Будапеште и перед домашним Кубком конфедераций, оба матча выиграли - 2:1 и 3:0. Венгрия хороший европейский середняк, просто не будет, тем более соперник играет дома, пусть сейчас это особую роль вряд ли сыграет - все матчи в связи с пандемией коронавируса проходят при пустых трибунах. Тогда у венгров выделялся капитан [Балаж] Джуджак (бывший футболист "Анжи" и московского "Динамо" - прим. ТАСС), сейчас даже не знаю, играет ли он еще там, состав команды наверняка сильно изменился".

В матче первого тура, который состоялся 3 сентября, российская команда в Москве обыграла сборную Сербии (3:1). После первого тура группового этапа Лиги наций россияне занимают первое место в группе, набрав три очка. Венгры в стартовой игре победили команду Турции (1:0) и также имеют три очка, но располагаются на второй строчке из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей. Турки занимают третью строчку, сербы - четвертую.