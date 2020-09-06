Самедов назвал сборную России по футболу фаворитом в матче Лиги наций с венграми

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Сборная России по футболу является фаворитом в матче второго тура группового этапа Лиги наций против команды Венгрии, несмотря на то, что игра пройдет на поле соперника. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник национальной команды Александр Самедов.
Встреча сборных Венгрии и России пройдет 6 сентября в Будапеште на "Пушкаш-Арене". Матч начнется в 19:00 мск.
"Венгрия непростая команда, но мне кажется, наша сборная фаворит, должна набрать три очка, - сказал Самедов. - Не знаю, насколько она поменялась, мне приходилось дважды против них играть, в 2014 году в Будапеште и перед домашним Кубком конфедераций, оба матча выиграли - 2:1 и 3:0. Венгрия хороший европейский середняк, просто не будет, тем более соперник играет дома, пусть сейчас это особую роль вряд ли сыграет - все матчи в связи с пандемией коронавируса проходят при пустых трибунах. Тогда у венгров выделялся капитан [Балаж] Джуджак (бывший футболист "Анжи" и московского "Динамо" - прим. ТАСС), сейчас даже не знаю, играет ли он еще там, состав команды наверняка сильно изменился".
В матче первого тура, который состоялся 3 сентября, российская команда в Москве обыграла сборную Сербии (3:1). После первого тура группового этапа Лиги наций россияне занимают первое место в группе, набрав три очка. Венгры в стартовой игре победили команду Турции (1:0) и также имеют три очка, но располагаются на второй строчке из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей. Турки занимают третью строчку, сербы - четвертую.