Росси: сборной Венгрии будет сложно набрать очки в матче Лиге наций против россиян

ТАСС, 6 сентября. Венгерской команде будет непросто набрать очки в матче группового этапа Лиги наций по футболу против сборной России. Такое мнение высказал главный тренер сборной Венгрии Марко Росси, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча сборных Венгрии и России пройдет 6 сентября в Будапеште на "Пушкаш-Арене". Матч начнется в 19:00 мск.