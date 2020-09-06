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Лига наций

Росси: сборной Венгрии будет сложно набрать очки в матче Лиге наций против россиян

По словам тренера сборной Венгрии, российские футболисты уже давно имеют игровую практику и наверняка находятся в отличном физическом состоянии

ТАСС, 6 сентября. Венгерской команде будет непросто набрать очки в матче группового этапа Лиги наций по футболу против сборной России. Такое мнение высказал главный тренер сборной Венгрии Марко Росси, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча сборных Венгрии и России пройдет 6 сентября в Будапеште на "Пушкаш-Арене". Матч начнется в 19:00 мск.

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"Матч с Россией будет сложнее, чем с Турцией, ведь футболисты соперника уже давно имеют игровую практику. Они провели шесть туров в чемпионате и наверняка находятся в отличном физическом состоянии, поэтому набрать больше очков нам будет очень непросто", - сказал Росси.

В матче первого тура, который состоялся 3 сентября, российская команда в Москве обыграла сборную Сербии (3:1). После первого тура группового этапа Лиги наций россияне занимают первое место в группе, набрав три очка. Венгры в стартовой игре победили команду Турции (1:0) и также имеют три очка, но располагаются на второй строчке из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей. Турки занимают третью строчку, сербы - четвертую.

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