Канчельскис: футболистов сборной России в матче с венграми ждут борьба и непростая игра

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Сборная России по футболу в матче второго тура группового этапа Лиги наций против команды Венгрии должна настраиваться на борьбу и непростую игру. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник сборных СССР и России Андрей Канчельскис.

"С венграми всегда было тяжело играть, с союзных времен у них была хорошая, слаженная команда, - сказал Канчельскис. - Вообще против сборных из Восточной Европы нам всегда было непросто. Колючие, неуступчивые, у всех был особый, своеобразный настрой против Советского Cоюза - выходили против нас с "накачкой". Если удавалось обыграть команду СССР, для этих стран был настоящий праздник".

"Если судить по прессе, венгерский футбол сейчас на подъеме, известный футбольный агент Шандор Варга, с которым общаюсь, тоже говорит, что уровень игроков, команд в стране прогрессирует. Поэтому нашим ребятам надо настраиваться на борьбу, будет непростой матч. Будем болеть и верить в победу. Пока не знаю, удастся ли посмотреть матч: в больнице, где сейчас нахожусь на лечении, нет российских каналов, если только получится поймать трансляцию через интернет", - добавил он.

После первого тура группового этапа Лиги наций сборная России занимает первое место в группе, набрав три очка, команда Станислава Черчесова 3 сентября в Москве обыграла сборную Сербии (3:1). Венгры в стартовой игре победили команду Турции (1:0) и также имеют три очка, но располагаются на второй строчке из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей. Турки занимают третью строчку, сербы - четвертую.