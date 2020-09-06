Три российских вратаря в полуфинале Кубка Стэнли. Завершился второй раунд плей-офф НХЛ

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. "Нью-Йорк Айлендерс" обыграли "Филадельфию" со счетом 4:0 в седьмом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и стали последними участниками 1/2 финала турнира. Ранее в полуфинал Кубка Стэнли вышли "Тампа", "Вегас" и "Даллас".
Второй раунд плей-офф затянулся не только из-за упорных противостояний, но и из-за незапланированной паузы. НХЛ перенесла проведение матчей, запланированных на 28 и 29 августа, в знак протеста против стрельбы полицейских в темнокожего Джейкоба Блейка в штате Висконсин. 23 августа в городе Кеноша полицейские стреляли в Блейка, который, как сообщается, был безоружен. Из-за полученных ранений у него парализована нижняя часть тела, в штате Висконсин вспыхнули общенациональные протесты.
В последние месяцы они возникали из-за гибели от полиции других темнокожих американцев - Джорджа Флойда, Бреонна Тейлора и Райшарда Брукса. Тогда чемпионаты НХЛ и остальных профессиональных лиг США были приостановлены из-за пандемии коронавируса.
Три из четырех противостояний завершились в седьмой игре. В решающих встречах "Вегас" переиграл "Ванкувер", а "Даллас" оказался сильнее "Колорадо". Увереннее всех в финал конференции вышла "Тампа", обыграв "Бостон" в пяти встречах.
Прошлогодний финалист, клуб "Бостон", был вынужден выступать без основного вратаря Туукки Раска, который покинул расположение команды еще по ходу первого раунда. 35-летний Ярослав Галак отыграл нестабильно, что и предопределило исход серии. "Бостон" сумел выиграть первую встречу, но затем проиграл четыре матча подряд, в двух из которых по игре действовал как минимум не хуже соперника. Все решило индивидуальное мастерство нападающих "Тампы", в том числе Никиты Кучерова, забросившего две шайбы и сделавшего пять голевых передач.
27-летний российский форвард в заключительной встрече (3:2 во втором овертайме) получил травму после удара клюшкой Здено Хары в лицо. В первом раунде плей-офф от словацкого защитника "Бостона" пострадал другой россиянин Андрей Свечников. Травма Кучерова оказалась несерьезной, форвард возобновил тренировочный процесс вместе с командой и готовится к финалу Восточной конференции с "Айлендерс".
Варламов против Василевского
В разгроме "Бостона" в третьей встрече серии принял участие и защитник Михаил Сергачев. На счету россиянина заброшенная шайба и две голевые передачи. На последнем рубеже во всех играх уверенно действовал Андрей Василевский. В финале Восточной конференции ему будет противостоять другой российский вратарь Семен Варламов. Правда, на решающую встречу с "Филадельфией" россиянин не вышел, место в воротах занял Томас Грайсс.
Немецкий голкипер стал первым вратарем "Айлендерс" за 45 лет, который сыграл на ноль в седьмом матче серии плей-офф. Последним до Грайсса это сумел сделать Чико Рёш в 1975 году. Тем не менее основным вратарем по ходу плей-офф у "островитян" считается Варламов. Он является одним из лучших голкиперов плей-офф, провел пять из семи встреч с "Филадельфией", в одной из которых также сыграл на ноль.
Главный тренер "Айлендерс" Барри Тротц во второй раз за три последних сезона вывел свою команду в полуфинал Кубка Стэнли. Двумя годами ранее специалист привел "Вашингтон" к первой в истории победе в Кубке Стэнли. "Айлендерс" же сыграют в финале конференции впервые с 1993 года.
В финал Западной конференции вышли "Вегас" и "Даллас", обыгравшие в семи матчах "Ванкувер" и "Колорадо" соответственно. "Вегас" является единственным участником полуфинала Кубка Стэнли, в составе которого нет россиян. Во втором раунде команда Питера Дебура вела в серии со счетом 3-1, после чего тренерский штаб "Ванкувера" был вынужден заменить травмированного основного вратаря Якоба Маркстрёма на Тэтчера Демко.
24-летний канадец едва не стал героем серии. В пятом и шестом матчах он отразил 90 бросков из 91, благодаря чему "Ванкувер" сумел сравнять счет в серии. Блистал Демко и в решающей встрече (0:3), пропустив лишь за семь минут до конца основного времени. Последние две шайбы "Вегас" забрасывал уже в пустые ворота.
Замена Худобина едва не оказалась фатальной
По схожему сценарию проходила серия между "Далласом" и "Колорадо". "Колорадо" по ходу противостояния лишился двух основных вратарей - Филиппа Грубауэра и Павела Францоуза, а также ряда игроков основного состава, в том числе и капитана команды Габриэля Ландескога. Шведский форвард получил травму в шестой встрече и не сыграл в решающем матче.
"Даллас" выиграл три из четырех первых матчей серии, нападающие "Колорадо" плохо помогали своему первому звену во главе с Натаном Маккинноном. Шайб лидеров не хватало "Колорадо" для побед. В четвертой встрече "лавины" едва не отыгрались со счета 2:5, забросив две шайбы в концовке, но на большее времени не хватило. Однако тот финальный отрезок перевернул ход серии.
Тренерский штаб "Далласа" в пятой игре неожиданно доверил место в воротах Бену Бишопу, а не россиянину Антону Худобину, игравшему в первых четырех матчах. Бишоп оказался не готов к игре и пропустил четыре шайбы уже в первом периоде, после чего был заменен на Худобина. Российский вратарь пропустил только дважды, но спасти игру "Даллас" не сумел и уступил со счетом 3:6. В шестой игре ворота "Далласа" снова защищал Худобин, а Бишоп до конца серии не попадал даже в заявки на матчи.
Шестая игра также осталась за "Колорадо" (4:1), а в седьмой встрече "Далласа" нашлись два героя. Команда дважды отыгралась по ходу третьего периода и перевела встречу в овертайм, где победную шайбу забросил финский нападающий Йоэль Кивиранта, оформивший хет-трик в решающей игре. До этого Кивиранта провел всего 11 игр в регулярном чемпионате и дважды появлялся на льду в нынешнем плей-офф. Другим героем стал россиянин Александр Радулов, на счету которого дубль в седьмой встрече и пять голов по ходу серии.
В полуфинале Кубка Стэнли сыграют семь российских хоккеистов, три из которых - вратари. На данный момент только два российских голкипера становились обладателями Кубка Стэнли. В 2007 году это удалось Илье Брызгалову в составе "Анахайма", а в 2004-м - Николаю Хабибулину, выступавшему за "Тампу".
Полуфинальная серия между "Вегасом" и "Далласом" стартует в ночь на понедельник. "Айлендерс" и "Тампа" проведут первый матч днем позже. Этим командам предстоит переезд из Торонто в Эдмонтон, где пройдут все оставшиеся встречи Кубка Стэнли.