Три российских вратаря в полуфинале Кубка Стэнли. Завершился второй раунд плей-офф НХЛ

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. "Нью-Йорк Айлендерс" обыграли "Филадельфию" со счетом 4:0 в седьмом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и стали последними участниками 1/2 финала турнира. Ранее в полуфинал Кубка Стэнли вышли "Тампа", "Вегас" и "Даллас". Второй раунд плей-офф затянулся не только из-за упорных противостояний, но и из-за незапланированной паузы. НХЛ перенесла проведение матчей, запланированных на 28 и 29 августа, в знак протеста против стрельбы полицейских в темнокожего Джейкоба Блейка в штате Висконсин. 23 августа в городе Кеноша полицейские стреляли в Блейка, который, как сообщается, был безоружен. Из-за полученных ранений у него парализована нижняя часть тела, в штате Висконсин вспыхнули общенациональные протесты.

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В последние месяцы они возникали из-за гибели от полиции других темнокожих американцев - Джорджа Флойда, Бреонна Тейлора и Райшарда Брукса. Тогда чемпионаты НХЛ и остальных профессиональных лиг США были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Три из четырех противостояний завершились в седьмой игре. В решающих встречах "Вегас" переиграл "Ванкувер", а "Даллас" оказался сильнее "Колорадо". Увереннее всех в финал конференции вышла "Тампа", обыграв "Бостон" в пяти встречах. Прошлогодний финалист, клуб "Бостон", был вынужден выступать без основного вратаря Туукки Раска, который покинул расположение команды еще по ходу первого раунда. 35-летний Ярослав Галак отыграл нестабильно, что и предопределило исход серии. "Бостон" сумел выиграть первую встречу, но затем проиграл четыре матча подряд, в двух из которых по игре действовал как минимум не хуже соперника. Все решило индивидуальное мастерство нападающих "Тампы", в том числе Никиты Кучерова, забросившего две шайбы и сделавшего пять голевых передач.

27-летний российский форвард в заключительной встрече (3:2 во втором овертайме) получил травму после удара клюшкой Здено Хары в лицо. В первом раунде плей-офф от словацкого защитника "Бостона" пострадал другой россиянин Андрей Свечников. Травма Кучерова оказалась несерьезной, форвард возобновил тренировочный процесс вместе с командой и готовится к финалу Восточной конференции с "Айлендерс". Варламов против Василевского В разгроме "Бостона" в третьей встрече серии принял участие и защитник Михаил Сергачев. На счету россиянина заброшенная шайба и две голевые передачи. На последнем рубеже во всех играх уверенно действовал Андрей Василевский. В финале Восточной конференции ему будет противостоять другой российский вратарь Семен Варламов. Правда, на решающую встречу с "Филадельфией" россиянин не вышел, место в воротах занял Томас Грайсс. Немецкий голкипер стал первым вратарем "Айлендерс" за 45 лет, который сыграл на ноль в седьмом матче серии плей-офф. Последним до Грайсса это сумел сделать Чико Рёш в 1975 году. Тем не менее основным вратарем по ходу плей-офф у "островитян" считается Варламов. Он является одним из лучших голкиперов плей-офф, провел пять из семи встреч с "Филадельфией", в одной из которых также сыграл на ноль. Главный тренер "Айлендерс" Барри Тротц во второй раз за три последних сезона вывел свою команду в полуфинал Кубка Стэнли. Двумя годами ранее специалист привел "Вашингтон" к первой в истории победе в Кубке Стэнли. "Айлендерс" же сыграют в финале конференции впервые с 1993 года.

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В финал Западной конференции вышли "Вегас" и "Даллас", обыгравшие в семи матчах "Ванкувер" и "Колорадо" соответственно. "Вегас" является единственным участником полуфинала Кубка Стэнли, в составе которого нет россиян. Во втором раунде команда Питера Дебура вела в серии со счетом 3-1, после чего тренерский штаб "Ванкувера" был вынужден заменить травмированного основного вратаря Якоба Маркстрёма на Тэтчера Демко. 24-летний канадец едва не стал героем серии. В пятом и шестом матчах он отразил 90 бросков из 91, благодаря чему "Ванкувер" сумел сравнять счет в серии. Блистал Демко и в решающей встрече (0:3), пропустив лишь за семь минут до конца основного времени. Последние две шайбы "Вегас" забрасывал уже в пустые ворота. Замена Худобина едва не оказалась фатальной По схожему сценарию проходила серия между "Далласом" и "Колорадо". "Колорадо" по ходу противостояния лишился двух основных вратарей - Филиппа Грубауэра и Павела Францоуза, а также ряда игроков основного состава, в том числе и капитана команды Габриэля Ландескога. Шведский форвард получил травму в шестой встрече и не сыграл в решающем матче. "Даллас" выиграл три из четырех первых матчей серии, нападающие "Колорадо" плохо помогали своему первому звену во главе с Натаном Маккинноном. Шайб лидеров не хватало "Колорадо" для побед. В четвертой встрече "лавины" едва не отыгрались со счета 2:5, забросив две шайбы в концовке, но на большее времени не хватило. Однако тот финальный отрезок перевернул ход серии.

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