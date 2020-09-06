Матыцин: пандемия показала, как необходимы России свои базы для подготовки сборных

МАЙКОП, 6 сентября. /ТАСС/. Ситуация с пандемией коронавируса показала, насколько России нужны свои базы для тренировки спортсменов, это позволяет не прерывать процесс подготовки к соревнованиям даже в условиях, когда закрыты границы. Такое мнение высказал журналистам в воскресенье министр спорта РФ Олег Матыцин, который находится в рабочей поездке в Адыгее.

"Это является одним из приоритетов деятельности министерства - обеспечить подготовку наших спортсменов внутри страны. И коронавирус еще раз подчеркнул необходимость самообеспечения: чтобы не прерывался процесс [из-за закрытия границ между государствами]", - сказал Матыцин, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли Минспорт возможность создания в регионах страны новых баз для тренировок спортсменов, которые пока выбирают заграничные площадки.

Министр отметил, что в последние годы такая работа успешно ведется. "На Дальнем Востоке, в Сибири, в центральных регионах базы есть, региональные центры подготовки сборных", - отметил он.

В конце марта Минспорт закрыл все тренировочные базы на территории страны из-за пандемии коронавируса. Первыми к работе в мае вернулись подмосковные базы "Новогорск" и "Озеро Круглое".