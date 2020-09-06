Матыцин: в РФ после перерыва из-за коронавируса отмечается повышенный интерес к спорту

МАЙКОП, 6 сентября. /ТАСС/. Интерес россиян к спорту вырос после перерыва, связанного с пандемией коронавируса. Такое мнение высказал журналистам в воскресенье министр спорта РФ Олег Матыцин, который находится в рабочей поездке в Адыгее.

"Видим растущий интерес жителей России разных возрастов к занятиям физической культурой и спортом. Особенно это стало явным в период после пандемии", - сказал Матыцин.

Он отметил, что на фоне этого высоко востребованы спортивные объекты, построенные в последнее время в регионах.