Матыцин: база для подготовки горнолыжников может появиться в Адыгее

МАЙКОП, 6 сентября. /ТАСС/. Хорошие условия для подготовки спортсменов-горнолыжников имеются в Адыгее, и в будущем в регионе может быть создана специализированная база. Об этом сообщил журналистам в воскресенье министр спорта РФ Олег Матыцин, который находится в рабочей поездке в Адыгее.

"Что касается перспектив с республикой по созданию таких баз [для подготовки профессиональных спортсменов] - конечно, перспективы есть. Возвращаясь к горнолыжному спорту, говорили о том, что в советский период здесь была база, уникальные условия использовались нашей командой Советского Союза. Будем более конкретно подходить к этим планам", - сказал Матыцин.

При этом, добавил министр, он не сторонник того, чтобы сразу начинать масштабное строительство.

"Может быть, создать сначала региональный центр подготовки команд по каким-то видам спорта. Но перспективы такие есть: [в регионе хорошие] климатические условия, здоровая экология, профессиональная команда [управленцев]", - добавил Матыцин.